Названо головну групу ризику коронавірусу в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Три чверті померлих мали проблеми з серцево-судинною системою

Більшість померлих від коронавірусу в Україні страждали на серцево-судинні захворювання. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я уFacebook.

Повідомляється, що серед усіх померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка заражених старше 50 років становить 87%

З 1319 підтверджених випадків - 95 дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них 61 дитина. Хворі у віці від 30 до 69 років складають 74% від всіх підтверджених випадків COVID-19.

Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків - 60-69 років. Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння.

У цілому частка хвороб становила (одна або декілька):

74% - серцево-судинні захворювання;

40% - цукровий діабет

7,5% - новоутворення

7,5% - захворювання нирок

11% - захворювання легенів;

4% - ожиріння;

26% - поєднані захворювання.

Усі 38 осіб померли в лікарнях.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, які випадки COVID-19 потрапляють під безкоштовне лікування. Зокрема, за державні кошти лікують тільки пацієнтів, які знаходяться в середньому та тяжкому стані.