Боевики привезли украинских пленных к месту обмена

Фото: место обмена (t.me Doninsidebot)

Боевики привезли украинских пленных на пункт пропуска в Майорское

Боевики привезли на место обмена пленными украинцев, которых планируют передать украинской стороне. Об этом сообщают росСМИ.

Уточняется, что первыми были доставлены украинцы, которых содержали в тюрьмах "ДНР". Впоследствии приехала колонна с "ЛНР".

Отметим, что от Бахмутского СИЗО Донецкой области отъехало несколько автобусов с удерживаемыми лицами к месту обмена пленными. Туда уже выехали наблюдатели ОБСЕ.

РБК-Украина писало, что сегодня состоится обмен пленными. Предполагается, что передача удерживаемых лиц состоится в 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

В списки на обмен пленными попали экс-"беркутовцы". А до этого Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

В связи с этим возле Лукьяновского СИЗО протестуют против выдачи экс-"беркутовцев" десятки людей.

Добавим, из-за обмена пленными сегодня не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.