Названа дата снятия карантина с японского лайнера с украинцами

Карантин на круизном лайнере Diamond Princess планируется завершить 19 февраля. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Сообщается, что на борту находится команда из семи фармацевтов, которые обеспечивают выдачу лекарств путешественникам. Кроме того, исполнительный вице-президент компании Раи Калуори заявил в видеобращении, что "наивысшим приоритетом является обеспечение гостей и экипажа лекарствами".

Отметим, число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 174.

Ранее сообщалось, что эвакуированных из Уханя (Китай) на фоне вспышки коронавируса граждан Украины могут разместить в заведениях санаторно-курортного типа или на одной из локаций Министерства обороны.

В то же время не исключается, что число зараженных коронавирусом украинцев может вырасти. Среди тех, кто заразился, есть украинцы.

Напомним, Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.