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Названа дата следующего боя Усика

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Усик может провести бой 28 марта против Дерека Чисоры

Украинский боксер Александр Усик проведет следующий поединок 28 марта 2020 года в Лондоне (Великобритания). Об этом пишет профильный сайт boxingnews24.com.

Сообщается, что промоутер Эдди Хирн еще ждет решения IBF и WBO, кто из двух обязательных претендентов - Александр Усик или Кубрат Пулев - станет следующим соперником чемпиона IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. В то же время Хирн предпочитает, чтобы Джошуа сразился с Пулевым, чтобы Усик смог провести бой против Дерека Чисоры.

Также сообщается, что для боя Усика уже забронировали арену O2 в Лондоне. По словам Хирна, 28 марта Усик сразится с 36-летним Чисорой.

Напомним, ранее WBO потребовала от Джошуа провести незамедлительный бой с Усиком. Организация требует, чтобы бой состоялся в течение 180 дней и предлагает обеим командам уже начинать переговоры. В случае, если договориться в 30-дневный срок о поединке не удастся, состоятся промоутерские торги.

В то же время на бой с Джошуа рассчитывает и обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев. Если британец не сможет отсрочить одну из обязательных защит, то ему придется отказаться либо от пояса IBF, либо от WBO.

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