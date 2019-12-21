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Джошуа предпочел бы видеть своим следующим соперником Усика

Новости » Спорт     21.12.2019 - 10:50
Джошуа предпочел бы видеть своим следующим соперником Усика
Фото: Энтони Джошуа (twitter.com/anthonyfjoshua)

Британец определился со следующим соперником

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что предпочел бы видеть своим следующим соперником украинца Александра Усика. Слова британского боксера наводит The Independent.

"У меня есть предпочтения, но я не хочу ни к кому проявлять неуважение. Усик - золотой медалист, бесспорный чемпион в крузервейте и поднялся в тяжелый вес - хороший солидный результат, поэтому Усик является предпочитаемым соперников, потому что он хорош", - сказал Джошуа.

Тем не менее, ближайший бой Джошуа может провести против болгарина Кубрата Пулева по линии IBF.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от британского чемпиона договориться в 30-дневный срок о поединке с обязательным претендентом Александром Усиком. Сам бой должен состояться в течение следующих 180 дней.

Бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября украинец победил американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.

При этом, Усик может провести промежуточный поединок за временный пояс WBO с британцем Дереком Чисорой. Такой бой может состояться 8 февраля в Манчестере.

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