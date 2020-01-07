Названо дату наступного бою Усика

Український боксер Олександр Усик проведе наступний поєдинок 28 березня 2020 року в Лондоні (Великобританія). Про це пише профільний сайт boxingnews24.com.

Повідомляється, що промоутер Едді Хірн ще чекає на рішення IBF і WBO, хто з двох обов'язкових претендентів - Олександр Усик або Кубрат Пулєв - стане наступним суперником чемпіона IBF, WBA і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. У той же час Хірн воліє, щоб Джошуа бився з Пулєвим, щоб Усик зміг провести бій проти Дерека Чісори.

Також повідомляється, що для бою Усика вже забронювали арену O2 в Лондоні. За словами Хірна, 28 березня Усик битиметься з 36-річним Чісорою.

Нагадаємо, раніше WBO вимагала від Джошуа провести негайний бій з Усиком. Організація вимагає, щоб бій відбувся протягом 180 днів і пропонує обом командам вже починати переговори. У разі, якщо домовитися в 30-денний термін про поєдинок не вдасться, відбудуться промоутерські торги.

У той же час на бій з Джошуа розраховує і обов'язковий претендент по лінії IBF болгарин Кубрат Пулєв. Якщо британець не зможе відстрочити один з обов'язкових захистів, то йому доведеться відмовитися або від пояса IBF, або від WBO.