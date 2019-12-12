WBO потребовала от Джошуа провести незамедлительный бой с Усиком

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Стороны должны договориться о поединке в течение 30 дней

Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула требование британскому чемпиону титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа провести незамедлительный бой с обязательным претендентом украинцем Александром Усиком. Соответствующее письмо было направлено чемпиону, претенденту и их промоутерам, сообщает ESPN.

Организация требует, чтобы бой состоялся в течение следующих 180 дней и предлагает обеим командам уже начинать переговоры. В случае, если договориться в 30-дневный срок о поединке не удастся, состоятся промоутерские торги.

Однако на бой с Джошуа также рассчитывает также и обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрат Пулев. Если Джошуа не сможет отсрочить одну из обязательных защит, то ему придется отказаться либо от пояса IBF, либо от WBO.

WBO formally orders Anthony Joshua to face Oleksandr Usykhttps://t.co/U0u1OOeeab — WBO (@WorldBoxingOrg) December 12, 2019

Напомним, 7 декабря Джошуа в Саудовской Аравии взял реванш у Энди Руиса за полугодовалое поражение и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября украинец победил американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде. При этом, Усик может провести поединок за временный пояс WBO с британцем Дереком Чисорой. Такой бой может состояться 8 февраля в Манчестере.