Названа дата презентации Программы действий правительства

Кабинет министов 29 сентября представит Программу действий правительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сообщается, миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет представлена Кабинетом Министров 29-го сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, переговоры между Украиной и Международным валютным фондом находятся в активной стадии. Миссия МВФ во главе с Роном Ван Роденом начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с чиновниками согласно расписанию.

В Минфине отметили, на сегодня остается действующей 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

РБК-Украина также сообщало, что представитель Кабмина в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что КМУ представит программу действий правительства 28 сентября. Она отмечала, что в программе будут заложены основные показатели тарифов.

Верещук также отмечала, что программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена ​​до 29 сентября.