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Названа дата презентации новых iPhone

Автор: Максим Зайченко

Американская компания Apple объявила о дате большой осенней презентации. Она пройдет во вторник, 15 сентября.

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Информация указана на официальном сайте компании.

Хоть Apple и не перечисляет список продуктов, которые будут представлены на этом мероприятии, но из многочисленных источников известно, что именно на ней покажут четыре новых iPhone 12, а также другие продукты компании.

Отметим, в июле Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone. Новые модели, скорее всего, появятся в октябре, но презентуют их в сентябре.

Напомним, ранее Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов. Она стала первой компанией из США, которой удалось пробить эту отметку. До этого такую отметку удалось преодолеть лишь одной компании.

Также РБК-Украина писало, что Apple выпустила специальную партию смартфонов iPhone SRD (устройство исследования безопасности) для хакеров.

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