Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Официально в Apple не объясняют причины отсрочки

Компания Apple в 2020 году планирует выпустить новые модели iPhone позже обычного. Новые модели, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.

Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки.

"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - сказал Маэстри.

Напомним, компания Apple выпустила специальную партию смартфонов iPhone SRD (устройство исследования безопасности) для хакеров.

Ранее сообщалось, что суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple на 13 млрд евро.

Также РБК-Украина писало, что Apple весной 2020 года зарегистрировала в Украине дочернюю компанию.