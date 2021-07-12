Названа дата полета корабля с Безосом в космос

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос на следующей неделе совершит свой первый полет в космос. Безос вместе со своим братом и еще двумя пассажирами отправится на земную орбиту на корабле собственной компании Blue Origin.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Blue Origin в Twitter.
Запуск космического корабля New Shepard состоится 20 июля в 14:30 по киевскому времени. Это будет 16-й полет корабля компании Blue Origin, но первый с людьми на борту.
Полет космического корабля с Безосом будет транслироваться на официальном сайте Blue Origin.
Напомним, на борту корабля New Shepard будут находиться четверо пассажиров. Кроме братьев Безосов, в космос полетит до сих пор неназванный победитель аукциона, а также 82-летняя астронавт Уолли Фанк.
Добавим, неизвестный пассажир New Shepard за билет на полет в космос заплатил на аукционе 28 млн долларов.
Безос должен был стать первым владельцем космической компании, который отправился в космос на собственном корабле, но вчера его опередил британский миллиардер Ричард Брэнсон.