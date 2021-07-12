Названо дату польоту корабля з Безосом в космос

Американський мільярдер та засновник компанії Amazon Джефф Безос наступного тижня здійснить свій перший політ у космос. Безос разом зі своїм братом та ще двома пасажирами відправиться на земну орбіту на кораблі власної компанії Blue Origin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Blue Origin в Twitter .

Запуск космічного корабля New Shepard відбудеться 20 липня о 14:30 за київським часом. Це буде 16-й політ корабля компанії Blue Origin, але перший з людьми на борту.

Політ космічного корабля з Безосом буде транслюватися на офіційному сайті Blue Origin.