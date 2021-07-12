ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названо дату польоту корабля з Безосом в космос

Новость на русском →
США, Понеділок 12 липня 2021 19:29
Названо дату польоту корабля з Безосом в космос Фото: Джефф Безос, засновник Amazon (blueorigin.com)
Автор: Дмитро Левицький

Американський мільярдер та засновник компанії Amazon Джефф Безос наступного тижня здійснить свій перший політ у космос. Безос разом зі своїм братом та ще двома пасажирами відправиться на земну орбіту на кораблі власної компанії Blue Origin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Blue Origin в Twitter.

Запуск космічного корабля New Shepard відбудеться 20 липня о 14:30 за київським часом. Це буде 16-й політ корабля компанії Blue Origin, але перший з людьми на борту.

Політ космічного корабля з Безосом буде транслюватися на офіційному сайті Blue Origin.

Нагадаємо, на борту корабля New Shepard перебуватиме четверо пасажирів. Окрім братів Безосів, в космос полетить досі неназваний переможець аукціону, а також 82-річна астронавт Уоллі Фанк.

Додамо, невідомий пасажир New Shepard за квиток на політ в космос заплатив на аукціоні 28 млн доларів.

Безос мав стати першим власником космічної компанії, який відправився в космос на власному кораблі, але вчора його випередив британський мільярдер Річард Бренсон.

Читайте РБК-Україна в Google News
космический корабль полеты космос
NEWS
Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"
Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою