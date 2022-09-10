Названа дата похорон королевы Елизаветы II: как они пройдут

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Букингемского дворца.

Сообщается, что до похорон гроб с телом королевы будет стоять в Вестминстерском зале приемов четыре дня. Столько времени отведено на гражданскую панихиду.

Гроб будет доставлен из замка Балморал в Эдинбург в воскресенье, а во вторник отправлен самолетом в Лондон. Позже он будет находиться в Вестминстерском зале со среды до утра похорон, которые состоятся в лондонском Вестминстерском аббатстве.

В настоящее время тело королевы покоится в дубовом гробу, покрытом королевским штандартом Шотландии и с венком из цветов, возложенным сверху, в бальном зале замка Балморал.