UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названа дата похорон королевы Елизаветы II: как они пройдут

Фото: королева Великобритании Елизавета II (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Букингемского дворца.

Сообщается, что до похорон гроб с телом королевы будет стоять в Вестминстерском зале приемов четыре дня. Столько времени отведено на гражданскую панихиду.

Гроб будет доставлен из замка Балморал в Эдинбург в воскресенье, а во вторник отправлен самолетом в Лондон. Позже он будет находиться в Вестминстерском зале со среды до утра похорон, которые состоятся в лондонском Вестминстерском аббатстве.

В настоящее время тело королевы покоится в дубовом гробу, покрытом королевским штандартом Шотландии и с венком из цветов, возложенным сверху, в бальном зале замка Балморал.

Напомним, что президент США Джо Байден намерен посетить церемонию прощания королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что Елизавета II умерла на 96-м году своей жизни. Британская королева отошла в вечность в семейном кругу в замке Балморал на северо-востоке Шотландии. Теперь престол займет принц Чарльз.

К слову, королева Елизавета II запустила процесс передачи полномочий к Чарльзу прошлым летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияЕлизавета II