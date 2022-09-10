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Названа дата похорону королеви Єлизавети II: як вони пройдуть

Фото: королева Великої Британії Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Похорони королеви Великої Британії Єлизавети II пройдуть у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13: 00 за Києвом).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Букінгемського палацу.

Повідомляється, що до похорону труна з тілом королеви стоятиме у Вестмінстерському залі прийомів чотири дні. Стільки часу відведено на громадянську панахиду.

Труна буде доставлена з замку Балморал в Единбург в неділю, а у вівторок відправлена літаком до Лондона. Пізніше він перебуватиме у Вестмінстерському залі з середи до ранку похорону, які відбудуться в лондонському Вестмінстерському абатстві.

В цей час тіло королеви спочиває в дубовій труні, покритій королівським штандартом Шотландії і з вінком квітів, покладеним зверху, в бальному залі замку Балморал.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден має намір відвідати церемонію прощання королеви Великої Британії і Північної Ірландії Єлизавети II.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II померла на 96-му році свого життя. Британська королева відійшла у вічність в сімейному колі в замку Балморал на північному сході Шотландії. Тепер престол займе принц Чарльз.

До слова, королева Єлизавета II запустила процес передачі повноважень до Чарльза минулого літа.

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ВеликобританіяЄлизавета II