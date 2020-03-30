МОК официально подтвердил дату открытия Олимпиады в Токио

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год, пройдет 23 июля. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Паралимпиада, в свою очередь, стартует 24 августа. Отмечается, что Олимпиада в 2021 году завершится 8 августа, а Паралимпийские игры - 5 сентября.

Олимпиада в Токио должна была начаться 24 июля 2020 года. Однако МОК и организаторы Игр в Токио приняли решение об их переносе на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Допущенные на Игры-2020 спортсмены поедут на ОИ в 2021 году без отбора.

Из-за пандемии коронавируса уже был на год перенесен Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом.

Также на неопределенный срок отложили проведение ряда этапов Формулы-1. Теннисный турнир Большого Шлема Ролан Гаррос состоится лишь осенью.