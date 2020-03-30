МОК офіційно підтвердив дату відкриття Олімпіади в Токіо

Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор в Токіо, перенесених на 2021 рік, пройде 23 липня. Про це повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Паралімпіада, своєю чергою, стартує 24 серпня. Зазначається, що Олімпіада у 2021 році завершиться 8 серпня, а Параолімпійські ігри - 5 вересня.

Олімпіада в Токіо повинна була початися 24 липня 2020 року. Однак МОК і організатори Ігор у Токіо прийняли рішення про їх перенесення на більш пізній термін через пандемію коронавірусу.

Допущені на Ігри-2020 спортсмени поїдуть на ОІ в 2021 році без відбору.

Через пандемію коронавірусу вже було на рік перенесено чемпіонат Європи з футболу, який повинен був відбутися цього літа.

Також на невизначений термін відклали проведення ряду етапів Формули-1. Тенісний турнір Великого Шолома Ролан Гаррос відбудеться лише восени.