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Названа дата открытия метро в Украине

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Правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая

Кабинет министров Украины позволит восстановить работу метрополитена в городах с 25 мая. При этом сам карантин в стране пока не отменяется.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом в программе "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Действие карантина будет продлено, но мы переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. То есть мы позволим движение городского и пригородного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах. То есть мы откроем возможность проведения службы из расчета: 1 человек на 10 квадратных метров", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в Украине снова смогут работать в отеле, но без открытия ресторанов и бассейнов.

"А с 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Здесь уже будем работать совместно с местной властью", - добавил премьер.

Отметим, метрополитен не работает с 18 марта. Изначально планировалось приостановить перевозку пассажиров подземным транспортом на две недели, однако впоследствии ограничения были продлены.

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Напомним, недавно главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что метро в Киеве смогут открыть лишь при условии, если город вложится в критерии, необходимые для смягчения карантина.

Автор: Анастасия Светлевская