Названа дата відкриття метро в Україні

Кабінет міністрів України дозволить відновити роботу метрополітену в містах з 25 травня. При цьому сам карантин в країні наразі не скасовується.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це в програмі "Свобода слова на ICTV" заявив премєр-міністр Денис Шмигаль.

"Дія карантину буде продовжена, але ми переходимо до адаптивного карантину. Тому вже з 22 числа буде прийнято низку пом’якшень щодо карантину. Тобто ми дозволимо рух міського та приміського транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Також буде пом’якшена можливість проведення служб у храмах. Тобто ми відкриємо можливість проведення служби з розрахунку: 1 людина на 10 квадтратних метрів", - заявив Шмигаль.

За його словами, в Україні знову зможуть працювати готелі, але без відкриття ресторанів та басейнів.

"А з 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садочків та роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - додав прем'єр.

Зазначимо, метрополітен не працює з 18 березня. Спочатку планувалося призупинити перевезення пасажирів підземним транспортом на два тижні, проте згодом обмеження були подовжені.

Нагадаємо, нещодавно головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що метро в Києві зможуть відкрити лише за умови, якщо місто вкладеться в критерії, які необхідні для пом’якшення карантину.