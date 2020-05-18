ru
ua

Названа дата відкриття метро в Україні

Новини » Суспільство   

Уряд може дозволити відкриття метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 25 травня

Кабінет міністрів України дозволить відновити роботу метрополітену в містах з 25 травня. При цьому сам карантин в країні наразі не скасовується.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це в програмі "Свобода слова на ICTV" заявив премєр-міністр Денис Шмигаль.

"Дія карантину буде продовжена, але ми переходимо до адаптивного карантину. Тому вже з 22 числа буде прийнято низку пом’якшень щодо карантину. Тобто ми дозволимо рух міського та приміського транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Також буде пом’якшена можливість проведення служб у храмах. Тобто ми відкриємо можливість проведення служби з розрахунку: 1 людина на 10 квадтратних метрів", - заявив Шмигаль.

За його словами, в Україні знову зможуть працювати готелі, але без відкриття ресторанів та басейнів.

"А з 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садочків та роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - додав прем'єр.

Зазначимо, метрополітен не працює з 18 березня. Спочатку планувалося призупинити перевезення пасажирів підземним транспортом на два тижні, проте згодом обмеження були подовжені.

► Пляжі відкриють, але відпочинок в масці: що рекомендує МОЗ► У Києві запустять додаткові автобусні рейси

Нагадаємо, нещодавно головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що метро в Києві зможуть відкрити лише за умови, якщо місто вкладеться в критерії, які необхідні для пом’якшення карантину.

Автор: Анастасия Светлевская