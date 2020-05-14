ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве отреагировали на идею запуска метро в Киеве в конце мая

Новости » Общество     14.05.2020 - 10:25
В Минздраве отреагировали на идею запуска метро в Киеве в конце мая
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Министр прокомментировал, поддерживает ли он обращение мэра Киева к Кабмину относительно открытия метро с 25 мая

Метро в Киеве смогут открыть лишь при условии, если город вложится в критерии, необходимые для смягчения карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, министр прокомментировал, поддерживает ли он обращение мэра Киева к Кабмину относительно открытия метро с 25 мая и транспорта в Киеве с 22 мая.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что нами будут предоставлены конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина. Там учтены все без исключения критерии, в том числе, при каких условиях может открываться городской транспорт и метро. Если будет соблюдение этих критерий, то есть город Киев уложится в эти критерии, то мы не видим в этом проблемы", - заявил Степанов.

Он также отметил, что критерии смягчения карантина разработаны в Минздраве специалистами-вирусологами.

"То есть их разработали люди, которые понимают как же надо выходить из карантина", - добавил он.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что не нужно открывать метро 25 мая.

РБК-Украина писало, что мэр столицы просил правительство разрешить работу киевского метро с 25 мая.

Теги Новости Украины метротранспортМинистерство здравоохранения Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь