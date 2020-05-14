В Минздраве отреагировали на идею запуска метро в Киеве в конце мая

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Министр прокомментировал, поддерживает ли он обращение мэра Киева к Кабмину относительно открытия метро с 25 мая

Метро в Киеве смогут открыть лишь при условии, если город вложится в критерии, необходимые для смягчения карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, министр прокомментировал, поддерживает ли он обращение мэра Киева к Кабмину относительно открытия метро с 25 мая и транспорта в Киеве с 22 мая.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что нами будут предоставлены конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина. Там учтены все без исключения критерии, в том числе, при каких условиях может открываться городской транспорт и метро. Если будет соблюдение этих критерий, то есть город Киев уложится в эти критерии, то мы не видим в этом проблемы", - заявил Степанов.

Он также отметил, что критерии смягчения карантина разработаны в Минздраве специалистами-вирусологами.

"То есть их разработали люди, которые понимают как же надо выходить из карантина", - добавил он.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что не нужно открывать метро 25 мая.

РБК-Украина писало, что мэр столицы просил правительство разрешить работу киевского метро с 25 мая.