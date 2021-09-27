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Названа дата нового туристического полета в космос Blue Origin: кто в экипаже

Автор: Сергей Пышкин

Blue Origin определился с датой следующего туристического полета в космос. Также компания продемонстрировала двух членов экипажа - Криса Бошуизена и Глена Де Вриса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.

Отмечается, что прямая трансляция начнется в 16:30 12 октября. Запуск ракеты состоится со стартовой площадки в Западном Техасе.

Что известно о членах экипажа:

  • Крис Бошуизен - врач, бывший инженер НАСА, соучредитель Planet Labs;
  • Глен де Врис - вицепрезидент по медико-биологических науках и здравоохранении и соучредитель Medidata;

Информация о двух других членах экипажа пока не разглашается.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета от компании Blue Origin.

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Blue OriginСоединенные Штаты Америки