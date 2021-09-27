Названа дата нового туристического полета в космос Blue Origin: кто в экипаже

Blue Origin определился с датой следующего туристического полета в космос. Также компания продемонстрировала двух членов экипажа - Криса Бошуизена и Глена Де Вриса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.
Отмечается, что прямая трансляция начнется в 16:30 12 октября. Запуск ракеты состоится со стартовой площадки в Западном Техасе.
Что известно о членах экипажа:
Информация о двух других членах экипажа пока не разглашается.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета от компании Blue Origin.