Названо дату нового туристичного польоту в космос Blue Origin: хто в екіпажі

Blue Origin визначився з датою наступного туристичного польоту в космос. Також компанія продемонструвала двох членів екіпажу - Кріса Бошуізена та Глена Де Вріса.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.
Зазначається, що пряма трансляція розпочнеться о 16:30 за київським часом 12 жовтня. Запуск ракети відбудеться зі стартового майданчика в Західному Техасі.
Що відомо про членів екіпажу:
Інформація про двох інших членів екіпажу поки що не розголошується.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту від компанії Blue Origin.