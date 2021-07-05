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Названа дата матча за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером"

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 19:39
Названа дата матча за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" Фото: стала известна дата матча между Динамо и Шахтером (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Владислав Красинский

Матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" пройдет 22 сентября. Официально дату объявят в ближайшее время.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Официально эту новость сообщат уже вскоре.

Как известно, матч за Суперкубок должен был состояться 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Решение о переносе было принято из-за того, что игроки обеих команд участвовали в Евро-2020 и должны успеть восстановиться к новому сезону Украинской Премьер-лиги.

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