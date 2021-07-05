Названа дата матчу за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем"
Фото: стала відома дата матчу між Динамо і Шахтарем (fcdynamo.kiev.ua)
Матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" пройде 22 вересня. Офіційно дату оголосять найближчим часом.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
Офіційно цю новину повідомлять вже незабаром.
Як відомо, матч за Суперкубок повинен був відбутися 24 липня в Києві на НСК "Олімпійський".
Рішення про перенесення було прийнято через те, що гравці обох команд брали участь в Євро-2020 і повинні встигнути відновитися до нового сезону української Прем'єр-Ліги.