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Названа дата матчу за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем"

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 19:39
Названа дата матчу за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" Фото: стала відома дата матчу між Динамо і Шахтарем (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Владислав Красінський

Матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" пройде 22 вересня. Офіційно дату оголосять найближчим часом.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Офіційно цю новину повідомлять вже незабаром.

Як відомо, матч за Суперкубок повинен був відбутися 24 липня в Києві на НСК "Олімпійський".

Рішення про перенесення було прийнято через те, що гравці обох команд брали участь в Євро-2020 і повинні встигнути відновитися до нового сезону української Прем'єр-Ліги.

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