Назван украинский аэропорт, который может первым возобновить полеты
Львовский аэропорт может первым возобновить полеты при наличии гарантий безопасности для гражданских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова во время встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной фондом Виктора Пинчука.
"Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что, как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии в первую очередь от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь", - сказал он.
Кубраков отметил, что главное препятствие для возобновления полетов гражданских судов - это безопасность, а не технические вопросы.
Отметим, что Украина закрыла воздушное пространство 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России. В первый день большой войны оккупанты ударили по аэропортам и другой инфраструктуре, которая обеспечивает безопасность полетов.
Напомним, в конце июля Закарпатский областной совет заявил о выделении 26 млн гривен на работы в аэропорту "Ужгороде". Пассажирское сообщение надеялись запустить через 1-2 месяца.
Однако глава Закарпатской ОГА Виктор Никита заявил, что аэропорт не сможет возобновить работу в ближайшее время из-за неготовности самого аэропорта и отсутствия необходимых документов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.