Назван украинский аэропорт, который может первым возобновить полеты

Львовский аэропорт может первым возобновить полеты при наличии гарантий безопасности для гражданских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова во время встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной фондом Виктора Пинчука.

"Первым аэропортом мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что, как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии в первую очередь от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь", - сказал он. Кубраков отметил, что главное препятствие для возобновления полетов гражданских судов - это безопасность, а не технические вопросы.