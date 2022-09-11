Названо український аеропорт, який може першим відновити польоти

Львівський аеропорт може першим відновити польоти за наявності гарантій безпеки для цивільних літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої фондом Віктора Пінчука.

"Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся", - сказав він. Кубраков зазначив, що головна перешкода для відновлення польотів цивільних суден - це безпека, а не технічні питання.