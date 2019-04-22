Названа тройка стран, где украинцы голосовали активнее всего

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего за рубежом проголосовало почти 60 тыс. украинцев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала тройку стран, где найктисніше голосовали украинцы во втором туре выборов 2019. Об этом сообщила в Facebook председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

ЦИК обработал все 100% предыдущих протоколов заграничного избирательного округа. В общем, 21 апреля за пределами страны проголосовали 59 830 украинцев. Это почти на 5 тыс. больше дня голосования 31 марта.

В списки избирателей в 72 странах на этот раз было внесено 449 тыс. 174 избирателей.

"А вот тройка стран, где больше всего проголосовало наших соотечественников не изменилась: Польша - 7 880; Германия - 6 962; Италия - 5 901", - сообщила Слипачук.

Ранее сообщалось, что по результатам выборов 2019 на заграничном избирательном округе большую часть голосов получил действующий президент Петр Порошенко. За этого проголосовали 54,73%. Его оппонент Владимир Зеленский получил 43,78% голосов избирателей.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля Центризбиркома оставалось обработать 10% протоколов. На данный момент с уверенным отрывом лидирует Владимир Зеленский с результатом 73,18%. Порошенко набирает менее 25%.