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Названа тройка стран, где украинцы голосовали активнее всего

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 10:15
Названа тройка стран, где украинцы голосовали активнее всего
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего за рубежом проголосовало почти 60 тыс. украинцев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала тройку стран, где найктисніше голосовали украинцы во втором туре выборов 2019. Об этом сообщила в Facebook председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

ЦИК обработал все 100% предыдущих протоколов заграничного избирательного округа. В общем, 21 апреля за пределами страны проголосовали 59 830 украинцев. Это почти на 5 тыс. больше дня голосования 31 марта.

В списки избирателей в 72 странах на этот раз было внесено 449 тыс. 174 избирателей.

"А вот тройка стран, где больше всего проголосовало наших соотечественников не изменилась: Польша - 7 880; Германия - 6 962; Италия - 5 901", - сообщила Слипачук.

Названа тройка стран, где украинцы голосовали активнее всего

Ранее сообщалось, что по результатам выборов 2019 на заграничном избирательном округе большую часть голосов получил действующий президент Петр Порошенко. За этого проголосовали 54,73%. Его оппонент Владимир Зеленский получил 43,78% голосов избирателей.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля Центризбиркома оставалось обработать 10% протоколов. На данный момент с уверенным отрывом лидирует Владимир Зеленский с результатом 73,18%. Порошенко набирает менее 25%.

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