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Названо трійку країн, де найактивніше голосували українці

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 10:15
Названо трійку країн, де найактивніше голосували українці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом за кордоном проголосували майже 60 тис. українців

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала трійку країн, де найктисніше голосували українці у другому турі виборів 2019. Про це повідомила у Facebook голова ЦВК Тетяна Сліпачук. 

ЦВК обробила всі 100% попередніх протоколів закордонного виборчого округу. Загалом, 21 квітня за межами країни проголосували 59 830 українців. Це майже на 5 тис. більше від дня голосування 31 березня.

У списки виборців у 72 країнах цього разу було внесено 449 тис. 174 виборців.

"А от трійка країн, де найбільше проголосувало наших співвітчизників не змінилася: Польща - 7 880;  Німеччина - 6 962; Італія - 5 901", - повідомила Сліпачук. 

Названо трійку країн, де найактивніше голосували українці

Раніше повідомлялося, що за результатами виборів 2019 на закордонному виборчому окрузі більшу частину голосів отримав діючий президент Петро Порошенко. За цього проголосували 54,73%. Його опонент Володимир Зеленський отримав 43,78% голосів виборців.

Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня Центрвиборчкому залишалося обробити 10% протоколів. На даний момент з впевненим відривом лідирує Володимир Зеленський з результатом 73,18%. Порошенко набирає менше 25%.

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