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Назван список стран, с которыми Украина готовит возобновление авиасообщения

Новости » Общество     09.06.2020 - 12:59
Назван список стран, с которыми Украина готовит возобновление авиасообщения
Фото: мужчина в аэропорту (pixabay)

Украина возобновит авиасообщение со странами с контролируемой эпидемической ситуацией

Министерство иностранных дел (МИД) Украины на двустороннем уровне активно обсуждает вопросы возобновления авиасообщения с другими странами. Вскокре возможно возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина возобновит авиасообщение со странами с контролируемой эпидемической ситуацией и у которых уже действует регулярное авиасообщение и отсутствуют ограничения на въезд граждан Украины.

Енин рассказал об ограничениях других стран в отношении людей, которым разрешено прилетать, либо ограничений регионов, откуда запрещены рейсы из-за вспышки там пандемии.

"Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты", - рассказал он.

По его словам, практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса.

Напомним, Кипр возобновил международное авиасообщение, однако Украины в списке этих стран нет.

Также сообщалось, что Украина и Греция договорились возобновить авиасообщение с 1 июля.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины авиасообщение
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