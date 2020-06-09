Названо список країн, з якими Україна готує відновлення авіасполучення

Фото: чоловік в аеропорту (pixabay)

Україна відновить авіасполучення з країнами з контрольованою епідемічною ситуацією

Міністерство закордонних справ (МЗС) України на двосторонньому рівні активно обговорює питання відновлення авіасполучення з іншими країнами. Вскокре можливе відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром.

Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна відновить авіасполучення з країнами з контрольованою епідемічною ситуацією і у яких вже діє регулярне авіасполучення і відсутні обмеження на в'їзд громадян України.

Єнін розповів про обмеження інших країн щодо людей, яким дозволено прилітати, або обмежень регіонів, звідки заборонені рейси з-за спалаху там пандемії.

"Наприклад, переважна більшість країн здійснює контроль за симптомами. У той же час окремі країни, наприклад, Австрія, Китай, Японія проводять ще й обов'язкові тестування на наявність коронавіруса по прильоту. Такі країни, як Кіпр, Сінгапур або Об'єднані Арабські Емірати здійснюють швидкі тести", - розповів він.

За його словами, практично в усіх країнах існує та обов'язок щодо самоізоляції. В Австрію, Чехію, Сербію можна в'їхати з довідкою про зроблене протягом останніх двох-чотирьох днів тесті на відсутність вірусу.

Нагадаємо, Кіпр відновив міжнародне авіасполучення, однак України в списку цих країн немає.

Також повідомлялося, що Україна і Греція домовилися відновити авіасполучення з 1 липня.

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Автор: Анастасия Рокитна