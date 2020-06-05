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Греция в июле откроет границы для украинцев, но есть условие

Новости » Общество     05.06.2020 - 16:34
Греция в июле откроет границы для украинцев, но есть условие
Фото: самолет (flickr.com/jason_peper)

Украинцы смогут полететь в Грецию уже с 1 июля

Украина и Греция договорились о возобновлении авиасообщения между государствами с 1 июля. Но полеты возобновятся только при одном условии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сегодня во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его греческим коллегой Никосом Дендиасом обсуждалось возобновление сообщения между странами.

Стороны выразили готовность открыть границы с 1 июля, но при условии стабильной эпидемиологической ситуации в Греции и Украине.

Отметим, в последние дни ситуация с коронавирусом в Украине начала обостряться. Так, количество новых больных за среду достигло почти 590, а за минувшие сутки в стране зафиксировали 553 случая.

Напомним, ранее Греция планировала уже с 15 июня открыть границы для туристов из 29 стран, но Украины в этом списке не было.

Кроме того, уже с 15 июня пассажирское авиасообщение будет возобновлено между Украиной и Турцией, авиакомпании уже начали продавать билеты на рейсы.

Добавим, 5 июня в Украине возобновили внутренние перелеты, а уже с 15 июня начнут осуществлять международные рейсы.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины МИД УкраиныУкраинаГрециятуризмавиасообщениеиюль
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