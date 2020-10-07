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Назван самый популярный смартфон в мире в 2020 году

Автор: Максим Зайченко

Продажи смартфонов во всем мире в 2020 году упали более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Самым популярным стал смартфон от американской компании Apple.

Об этом свидетельствуют результаты исследования

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Наиболее популярной моделью смартфона, которая продавалась по всему миру, оказался iPhone 11 - 37,7 миллиона экземпляров. Второе место с большим отставанием занял Samsung Galaxy A51 с 11,4 миллионами смартфонов, а вот Xiaomi Redmi Note 8 продали ненамного меньше - 11 миллионов.

Напомним, Apple 13 октября проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12. Будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.

Также РБК-Украина писало, что Apple на сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов и планшетов iPad.

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