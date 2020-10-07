Названо найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році

Продажі смартфонів у всьому світі у 2020 році впали більш ніж на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найпопулярнішим став смартфон від американської компанії Apple.

Про це свідчать результати дослідження

Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 - 37,7 мільйона примірників. Друге місце з великим відставанням посів Samsung Galaxy A51 з 11,4 мільйона смартфонів, а ось Xiaomi Redmi Note 8 продали ненабагато менше - 11 мільйонів.

Нагадаємо, Apple 13 жовтня проведе онлайн-презентацію нових iPhone 12. Будуть представлені 4 моделі смартфонів, а також очікуються інші пристрої та оновлення.

Також РБК-Україна писало, що Apple на вересневої презентації представила нове покоління розумних годин і планшетів iPad.