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Назван самый ожидаемый смартфон 2022 года

Автор: Сергей Сурепин

Аналитики назвали самые ожидаемые смартфоны 2022 года. В топ среди пользователей и журналистов вошли смартфоны Apple и Samsung.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет агентства Mozillion.

Рейтинг моделей возглавил iPhone 14. Устройство получило 1,1 миллиона упоминаний. В тройку самых ожидаемых смартфонов входят Galaxy S22 Ultra и iPhone SE. Флагман компании Samsung получил 518 тысяч упоминаний, а бюджетный гаджет компании Apple – 285 тысяч упоминаний. Анонс устройств ожидается в первой половине 2022 года.

Остальные места первой десятки рейтинга заняли устройства китайских компаний. Среди них: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7, OnePlus 10, Realme GT 2, Honor Magic 3. Также в десятку самых ожидаемых смартфонов 2022 года попал телефон Nokia X50.

Самые ожидаемые смартфоны 2022 года

  1. Apple iPhone 14
  2. Samsung Galaxy S22
  3. Apple iPhone SE 3
  4. Vivo V23
  5. Xiaomi 12
  6. Oppo Reno 7
  7. OnePlus 10
  8. Realme GT 2
  9. Nokia X50
  10. Honor Magic 3
  11. Oppo Find N
  12. Huawei Mate 50
  13. Poco X4
  14. Google Pixel 6a
  15. Redmi K50
  16. Nokia 10/X60
  17. Google Pixel Fold
  18. Poco F4
  19. Oppo Find X4/X5
  20. Asus ROG Phone 6

Аналитики компании Mozillion провели оценку социальных сетей и медиа. На основе статей в изданиях и публикациях потребителей они назвали самый популярный смартфон из тех, которые выйдут в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Apple планирует превратить свои iPhone в терминалы. Уже известно, как это будет работать.

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