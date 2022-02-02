Названо найочікуваніший смартфон 2022 року

Аналітики назвали найбільш очікувані Смартфони 2022 року. У топ серед користувачів і журналістів увійшли смартфони Apple і Samsung.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт агентства Mozillion.
Рейтинг моделей очолив iPhone 14. Пристрій отримав 1,1 мільйона згадок. У трійку найбільш очікуваних смартфонів входять Galaxy S22 Ultra і iPhone SE. Флагман компанії Samsung отримав 518 тисяч згадок, а бюджетний гаджет компанії Apple – 285 тисяч згадок. Анонс пристроїв очікується в першій половині 2022 року.
Інші місця першої десятки рейтингу зайняли пристрої китайських компаній. Серед них: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7, OnePlus 10, Realme GT 2, Honor Magic 3. Також в десятку найбільш очікуваних смартфонів 2022 року потрапив телефон Nokia X50.
Аналітики компанії Mozillion провели оцінку соціальних мереж і медіа. На основі статей у виданнях і публікаціях споживачів вони назвали найпопулярніший смартфон з тих, які вийдуть в 2022 році.
Раніше повідомлялося, що Apple планує перетворити свої iPhone на термінали. Вже відомо, як це буде працювати.