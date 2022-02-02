Названо найочікуваніший смартфон 2022 року

Аналітики назвали найбільш очікувані Смартфони 2022 року. У топ серед користувачів і журналістів увійшли смартфони Apple і Samsung.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт агентства Mozillion .

Рейтинг моделей очолив iPhone 14. Пристрій отримав 1,1 мільйона згадок. У трійку найбільш очікуваних смартфонів входять Galaxy S22 Ultra і iPhone SE. Флагман компанії Samsung отримав 518 тисяч згадок, а бюджетний гаджет компанії Apple – 285 тисяч згадок. Анонс пристроїв очікується в першій половині 2022 року.

Інші місця першої десятки рейтингу зайняли пристрої китайських компаній. Серед них: Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7, OnePlus 10, Realme GT 2, Honor Magic 3. Також в десятку найбільш очікуваних смартфонів 2022 року потрапив телефон Nokia X50.

Найбільш очікувані Смартфони 2022 року

Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S22 Apple iPhone SE 3 Vivo V23 Xiaomi 12 Oppo Reno 7 OnePlus 10 Realme GT 2 Nokia X50 Honor Magic 3 Oppo Find N Huawei Mate 50 Poco X4 Google Pixel 6a Redmi K50 Nokia 10/X60 Google Pixel Fold Poco F4 Oppo Find X4/X5 Asus ROG Phone 6

Аналітики компанії Mozillion провели оцінку соціальних мереж і медіа. На основі статей у виданнях і публікаціях споживачів вони назвали найпопулярніший смартфон з тих, які вийдуть в 2022 році.