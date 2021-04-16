Назван победитель конкурса на управление "трубой Медведчука"

Победителем в конкурсе на управление так называемой "трубой Медвечука" - участком нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - признана компания "Укртранснафта". На следующем этапе будет проведена оценка активов и заключение договора.

Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).

Свой выбор в АРМА обосновали наличием у "Укртранснафты" большой материально-технической базы и количества квалифицированных специалистов. На следующем этапе агентство проведет оценку активов и заключит с победителем договор на управление трубопроводом.

"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия", - уточнили в агентстве.

Сообщается, что по итогам рассмотрения предложений участников конкурса по отбору управляющего участком нефтепродуктопровода тендерный комитет АРМА по управлению активами принял решение об избрании победителем компанию "Укртранснафта".

Напомним, в конкурсе на управление "трубой Медвечука" приняли участие две компании. В АРМА не раскрывали их названия. Как рассказал источник РБК-Украина в "Нафтогазе", одной из них является "Укртранснафта", которая подала документы на конкурс 9 апреля.

Отметим, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил вернуть в государственную собственность этот нефтепродуктопровод, который незаконно был передан компании, связанную с нардепом Виктором Медведчуком.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на "трубе Медведчука" произошла диверсия и неизвестные повредили почти 400 километров нефтепродуктопровода.