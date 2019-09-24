Роналду не включил конкурентов в тройку при голосовании за игрока года ФИФА

Фото: Криштиану Роналду (twitter.com/Cristiano)

Месси в своем списке лучших поставил португальца на второе место

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, голосовавший за игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве капитана сборной Португалии, не включил в тройку своих конкурентов в борьбе за награду Лионеля Месси и Вирджила ван Дейка. Результаты голосования опубликованы на официальном сайте организации.

По мнению португальца, игроком года является его одноклубник Матейс де Лигт. Второе и третье места заняли Френки де Йонг из "Барселоны" и Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Лионель Месси и Вирджил ван Дейк также голосовали в качестве капитанов сборных Аргентины и Нидерландов соответственно. Форвард "Барселоны" выбрал Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонга, а защитник "Ливерпуля" - самого Месси, а также двух одноклубников: Мохаммеда Салаха и Мане.

Напомним, лучшим футболистом 2019 года ФИФА был признан Лионель Месси. Эта награда досталась ему в шестой раз. Ранее он завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. У Роналду - пять побед, ван Дейк не завоевывал трофей ни разу.

Отметим, эти же три игрока были номинированы на приз лучшему игроку сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Награда досталась голландскому игроку.