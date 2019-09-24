ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Роналду не включил конкурентов в тройку при голосовании за игрока года ФИФА

Новости » Спорт    24.09.2019 - 10:30
Роналду не включил конкурентов в тройку при голосовании за игрока года ФИФА
Фото: Криштиану Роналду (twitter.com/Cristiano)

Месси в своем списке лучших поставил португальца на второе место

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, голосовавший за игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве капитана сборной Португалии, не включил в тройку своих конкурентов в борьбе за награду Лионеля Месси и Вирджила ван Дейка. Результаты голосования опубликованы на официальном сайте организации.

По мнению португальца, игроком года является его одноклубник Матейс де Лигт. Второе и третье места заняли Френки де Йонг из "Барселоны" и Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Лионель Месси и Вирджил ван Дейк также голосовали в качестве капитанов сборных Аргентины и Нидерландов соответственно. Форвард "Барселоны" выбрал Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонга, а защитник "Ливерпуля" - самого Месси, а также двух одноклубников: Мохаммеда Салаха и Мане.

Напомним, лучшим футболистом 2019 года ФИФА был признан Лионель Месси. Эта награда досталась ему в шестой раз. Ранее он завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. У Роналду - пять побед, ван Дейк не завоевывал трофей ни разу.

Отметим, эти же три игрока были номинированы на приз лучшему игроку сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Награда досталась голландскому игроку.

Четверо игроков "Реала" вошли в символическую сборную года ФИФА Роналду намерен опередить Месси по количеству "Золотых мячей"
Новости Украины ФИФАРоналдуМессиголосованиеФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь