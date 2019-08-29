Назван еще один возможный соперник Усика на дебютный бой в супертяжах

Голландский боксер Тайрон Спонг считается еще одним кандидатом на бой с Александром Усиком в его первом поединке в супертяжелой весовой категории. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппингер в Twitter.

По его информации, вошел в небольшой список возможных вариантов для дебюта украинца в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября в Чикаго. Также рассматривается американец Брайант Дженнингс. В списке была кандидатура россиянина Андрея Федосова, но больше вопрос о поединке с ним не стоит.

Отмечается, что имя следующего соперника Усика объявят к пятнице, 30 августа.

Изначально соперником Усика должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам, но он подписал контракт с новой промоутерской компанией и не сможет выйти в ринг против украинского.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на бой в супертяжелом весе с победителем реванша между мексикано-американским боксером Энди Руисом-младшим и британцем Энтони Джошуа. Матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.