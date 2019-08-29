Названий ще один можливий суперник Усика на дебютний бій у супертяжах

Голландський боксер Тайрон Спонг вважається ще одним кандидатом на бій з Олександром Усиком в його першому поєдинку в суперважкій ваговій категорії. Про це повідомив інсайдер The Athletic Майк Коппінгер в Twitter.

За його інформацією, увійшов в невеликий список можливих варіантів для дебюту українця в суперважкій вазі, який запланований на 12 жовтня в Чикаго. Також розглядається американець Брайант Дженнінгс. У списку була кандидатура росіянина Андрія Федосова, але більше питання про поєдинок з ним не варто.

Зазначається, що ім'я наступного суперника Усика оголосять до п'ятниці, 30 серпня.

Спочатку суперником Усика повинен був стати 38-річний француз камерунського походження Карлос Такам, але він підписав контракт із новою промоутерською компанією і не зможе вийти в ринг проти українця.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила Усика обов'язковим претендентом на бій у суперважкій вазі з переможцем реваншу між мексикансько-американським боксером Енді Руїсом-молодшим і британцем Ентоні Джошуа. Матч-реванш відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.