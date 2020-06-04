ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названо головного претендента на голову МОН

Новини » Політика     04.06.2020 - 14:31
Названо головного претендента на голову МОН
Фото: Сергій Шкарлет (stu.cn.ua)

Ректора Чернігівського НТУ розглядають на посаду міністра освіти

На сьогодні головним претендентом на посаду міністра освіти і науки розглядають Сергія Шкарлета. Він є ректором Чернігівського національного технічного університету

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадрові експерименти: як шукають і призначають міністрів до уряду Шмигаля".

Як підтвердив РБК-Україна голова профільного парламентського комітету Сергій Бабак, 3 червня комітет проводив зустріч зі Шкарлетом. Але поки рішення по його кандидатурі не ухвалено. Водночас, за даними РБК-Україна, на сьогодні немає альтернативних кандидатів на пост міністра освіти і науки.

Відомо, що Шкарлет у 2010 році намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів, а у 2015 - від "Блоку Петра Порошенка".

Крім того, за інформацією РБК-Україна, днями кандидатом на посаду міністрів розглядалася заступник голови Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк. Але на співбесіді з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вони не знайшли спільну мову.

Зазначимо, на прес-конференції за підсумками року президентства Володимир Зеленський заявляв, що пропонував Бабаку очолити це міністерство, але той відмовився.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявляв, що фаворит на пост міністра освіти і науки змінюється щотижня.

РБК-Україна з'ясовувало, чому зірвалося голосування за призначення Романа Абрамовського міністром екології.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМОНминистр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся