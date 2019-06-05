Назвали дату продления санкций ЕС против России

Однако подвижки относительно рассширения списка санкций из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные
Европейский Союз продлит санкции против РФ на полгода 20 июня. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, будут продлены санкции из-за оккупации РФ Крыма. Он добавил, что подвижки относительно рассширения списка санкций из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные.
"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Советом ЕС 20 июня на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждать будут мало, или вообще не будут. Тем не менее, подвижки относительно добавления в список санкций большего количества людей из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные", - написал он.
Напомним глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что для того, чтобы прекратить выдачу российских паспортов на Донбассе необходимо ввести масштабные санкции против России в виде системного ответа.