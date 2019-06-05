Назвали дату продления санкций ЕС против России

Европейский Союз продлит санкции против РФ на полгода 20 июня. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, будут продлены санкции из-за оккупации РФ Крыма. Он добавил, что подвижки относительно рассширения списка санкций из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные.

"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Советом ЕС 20 июня на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждать будут мало, или вообще не будут. Тем не менее, подвижки относительно добавления в список санкций большего количества людей из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные", - написал он.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Напомним глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что для того, чтобы прекратить выдачу российских паспортов на Донбассе необходимо ввести масштабные санкции против России в виде системного ответа.