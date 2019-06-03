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В Евросоюзе предложили продлить санкции против России, - Bloomberg

Новости » Политика    03.06.2019 - 20:16
В Евросоюзе предложили продлить санкции против России, - Bloomberg
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

Федерика Могерини предложила продлить санкции до 23 июня 2020 года

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам-членам Европейского союза продлить санкции, направленные на Россию в связи с оккупацией украинского Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внутреннюю записку, опубликованную Bloomberg.

Он заявила, что Европейский союз "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя РФ". Отмечается, что документ датирован 3 июня, а первое обсуждение предложенного плана намечено в Брюсселе на четверг, 6 июня.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие недели Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. 

Соответствующее заявление Могерини сделала после заседания Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе. Она добавила, что этот вопрос сегодня обсуждали не только с представителями "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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Темы: Санкции против РФ
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