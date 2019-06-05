Назвали дату продовження санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз продовжить санкції проти РФ на півроку 20 червня. Про це в Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, будуть продовжені санкції через окупацію РФ Криму. Він додав, що зрушення щодо рассширения списку санкцій за видачі російських паспортів на Донбасі повільні.

"Економічні санкції ЄС щодо Росії повинні бути продовжені Радою ЄС 20 червня на шість місяців. Очікується, що будуть обговорювати мало, або взагалі не будуть. Тим не менш, зрушення щодо додавання в список санкцій більшої кількості людей через видачі російських паспортів на Донбасі повільні", - написав він.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз продовжить вивчати можливість введення санкцій проти Росії через видачу паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Нагадаємо глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що для того, щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді.