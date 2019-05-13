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ЕС может ввести санкции против России из-за паспортов на Донбассе, - Могерини

Новости » Политика    13.05.2019 - 23:23
ЕС может ввести санкции против России из-за паспортов на Донбассе, - Могерини
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

В ЕС сейчас изучают возможность введения санкций

В ближайшие недели Европейский союз продолжит изучать возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре. Об этом заявила журналистам Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее заявление Могерини сделала после заседания Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Она добавила, что этот вопрос сегодня обсуждали не только с представителями "Восточного партнерства", но и в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Напомним, ранее глава МИД Украины заявил, что для того, чтобы прекратить выдачу российских паспортов на Донбассе необходимо ввести масштабные санкции против России в виде системного ответа.

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко после встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском заявил, что на июньском саммите ЕС санкции против РФ в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продолжены.

Отметим, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

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