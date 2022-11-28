Назвали безхазяйним. Росіяни викрали майже 900 тонн зерна у Луганській області

"Зокрема було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це був врожай 2021 року. Все воно було помічене окупантами як "безхазяйне майно" й передано до "аграрного фонду "ЛНР".

"Тобто, по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними. Зауважимо, що всі подібні злочини фіксуються місцевим підпіллям й передаються до правоохоронних органів", - додали у ЦНС.

Центр нагадує, що ніхто з тих, хто скоїв злочин не уникне покарання передбаченого кримінальним кодексом України.