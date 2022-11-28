Назвали бесхозным. Россияне похитили около 900 тонн зерна в Луганской области

"В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника", - говорится в сообщении.

Это был урожай 2021 года. Все оно было замечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд "ЛНР".

"То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, ведь те не сотрудничали с ними. Заметим, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются правоохранительным органам", - добавили в ЦНС.

Центр напоминает, что никто из совершивших преступление не избежит наказания, предусмотренного уголовным кодексом Украины.