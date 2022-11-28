RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Назвали бесхозным. Россияне похитили около 900 тонн зерна в Луганской области

Фото: Россияне похитили почти 900 тонн зерна в Луганской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне разграбили ООО "Старобельский элеватор" (Луганская область) и вывезли около 900 тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника", - говорится в сообщении.

Это был урожай 2021 года. Все оно было замечено оккупантами как "бесхозяйственное имущество" и передано в "аграрный фонд "ЛНР".

"То есть по факту россияне просто украли зерно у владельцев, ведь те не сотрудничали с ними. Заметим, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются правоохранительным органам", - добавили в ЦНС.

Центр напоминает, что никто из совершивших преступление не избежит наказания, предусмотренного уголовным кодексом Украины.

Напомним, что Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой международной инициативе, - Grain from Ukraine. В ее пределах украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскСтаробельскВойна в Украине