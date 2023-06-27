Назва може не відповідати стандартам. Нацкомісія рекомендує перейменувати Запоріжжя

Філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії".

Зазначається, що Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які "можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики".

Однак комісія не пояснила, чому Запоріжжя не відповідає новому законодавству.

Нацкомісія рекомендує обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву. На це місцевій владі надається шість місяців. Якщо цього не зроблять, парламент змінюватиме назву міста за рішенням комісії.

Варто зазначити, щоб перейменувати Запорізьку область, потрібно вносити зміни до Конституції, для чого потрібна підтримка парламенту понад 300 голосів.

В Україні перейменовують вулиці, населені пункти тощо

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.

В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.

Так, наприклад, у Харкові перейменували російський драматичний театр імені Пушкіна, а населений пункт Ватутіне у Харківській області планується перейменувати у Залужне.