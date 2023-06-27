Название может не соответствовать стандартам. Нацкомиссия рекомендует переименовать Запорожье

Филологи и историки учреждений высшего образования из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Отмечается, что Запорожье входит в перечень названий сел, поселков, городов области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики".

Однако комиссия не объяснила, почему Запорожье не отвечает новому законодательству.

Нацкомиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название. На это местным властям предоставляется шесть месяцев. Если этого не сделают, парламент будет менять название города по решению комиссии.

Следует отметить, чтобы переименовать Запорожскую область, нужно вносить изменения в Конституцию, для чего необходима поддержка парламента более 300 голосов.

В Украине переименовывают улицы, населённые пункты и т.д.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину остро встал вопрос о переименовании улиц, парков, скверов и т.д., которые были названы в честь российских государственных деятелей и художников.

В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.

Так, например, в Харькове переименовали российский драматический театр имени Пушкина, а населенный пункт Ватутино в Харьковской области планируется переименовать в Залужное.