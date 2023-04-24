Назва, маса, вміст та ціна: які ще дані мають бути на товарі

Споживачі мають своєчасно отримувати достовірну інформацію про товари, які вони купують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Відповідно до закону "Про захист прав споживачів" людина має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого та компетентного вибору. Вона має бути надана до придбання товару чи замовлення роботи (послуги).
Виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача дані про продукцію, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, і можливі наслідки її споживання (використання).
При цьому вся інформація про продукцію споживачеві повинна надаватися українською мовою.
Нагадаємо, до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується ввести штрафи за експлуатацію військової та патріотичної тематики з комерційною метою, як "Буча Комбуча".
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