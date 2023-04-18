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"Буча Комбуча" і не тільки. У Раді пропонують штрафи за експлуатацію військової тематики

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Київ, Вівторок 18 квітня 2023 15:42
"Буча Комбуча" і не тільки. У Раді пропонують штрафи за експлуатацію військової тематики Фото: у Раді пропонують штрафи за експлуатацію військової тематики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

До Верховної ради внесли законопроект, яким пропонується запровадити штрафи за експлуатацію військової та патріотичної тематики з комерційною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Автори ініціативи нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну підприємці почали подавати заявки про реєстрацію торгових марок на різні елементи військової символіки, назви постраждалих міст та військових операцій.

Зокрема, прикладом цього є такі продукти, як: "Героїчна Буча Комбуча", пиво "Герої не вмирають", сухарики "ЗСУ", ковбаса "ЗСУ", горілка "Привид Києва".

Нардепи вважають, що таку проблему необхідно вирішити на законодавчому рівні, а саме - унеможливити комерційну експлуатацію символіки військового опору.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею. Вона передбачає штрафи за продаж продукції, що містить символіку військового спротиву.

Нардепи хочуть запровадити такі покарання:

  • від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів у разі першого правопорушення (від 17 тисяч грн до 51 тисяч грн);
  • від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів з позбавленням права обіймати окремі посади на термін до трьох років у разі повторного правопорушення (від 51 тисячі грн до 136 тисяч грн);
  • від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів з позбавленням права обіймати окремі посади на термін до трьох років, якщо правопорушення скоїла посадова особа з використанням службового становища або організована група, або якщо такі дії вчинено в особливо великому розмірі (від 170 тисяч грн до 255) тисяч грн).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в мережі розпочався скандал після того, як виробники з Ірпеня почали продавати "Бучу Комбучу".

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